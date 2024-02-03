СМИ: при атаках США на востоке Сирии погибли не менее 18 человек

Инцидент произошел в восточной провинции Дейр-эз-Зор, сообщил телеканал Al Hadath

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли при бомбардировках американскими ВВС позиций проиранских вооруженных формирований на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, как минимум 18 "боевиков проиранских отрядов" погибли в результате атак американских самолетов в восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось о гибели не менее 13 человек при бомбардировках позиций проиранских формирований на востоке Сирии.

Некоторое время назад Министерство обороны Сирии выступило с официальным заявлением по поводу ночных бомбардировок в провинции Дейр-эз-Зор. В нем указывается, что авиаудары привели к гибели "ряда мирных жителей и военнослужащих, ранениям, причинен значительный ущерб государственной и частной собственности". Минобороны Сирии подчеркнуло, что удары США "не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом".

США нанесли четыре серии ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировке подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком. ВВС США также атаковали объекты проиранских отрядов на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

Как заявило Центральное командование ВС США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.