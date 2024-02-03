3 февраля, 08:47
Авиаудары США по Ираку и Сирии

СМИ: при атаках США на востоке Сирии погибли не менее 18 человек

Инцидент произошел в восточной провинции Дейр-эз-Зор, сообщил телеканал Al Hadath

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли при бомбардировках американскими ВВС позиций проиранских вооруженных формирований на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

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По его данным, как минимум 18 "боевиков проиранских отрядов" погибли в результате атак американских самолетов в восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось о гибели не менее 13 человек при бомбардировках позиций проиранских формирований на востоке Сирии.

Некоторое время назад Министерство обороны Сирии выступило с официальным заявлением по поводу ночных бомбардировок в провинции Дейр-эз-Зор. В нем указывается, что авиаудары привели к гибели "ряда мирных жителей и военнослужащих, ранениям, причинен значительный ущерб государственной и частной собственности". Минобороны Сирии подчеркнуло, что удары США "не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом".

США нанесли четыре серии ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировке подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком. ВВС США также атаковали объекты проиранских отрядов на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

Как заявило Центральное командование ВС США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок. 

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