Великобритания поддерживает право США отвечать на нападения

Авиаудары США по Ираку и Сирии

В Лондоне не стали комментировать проведенную США операцию в Сирии и Ираке

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Лондон поддерживает право Вашингтона отвечать на нападения на американских военнослужащих и остается верным союзником Соединенных Штатов.

Об этом заявили в британском правительстве, комментируя удары, нанесенные американскими ВВС по территории Сирии и Ирака.

"Соединенное Королевство и США - верные союзники. Мы не будем комментировать проведенную ими операцию, однако мы поддерживаем их право отвечать на нападения", - сказал представитель правительства, слова которого приводит телеканал Sky News.