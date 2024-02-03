3 февраля, 08:47,
обновлено 3 февраля, 08:59
Авиаудары США по Ираку и Сирии

Великобритания поддерживает право США отвечать на нападения

В Лондоне не стали комментировать проведенную США операцию в Сирии и Ираке

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Лондон поддерживает право Вашингтона отвечать на нападения на американских военнослужащих и остается верным союзником Соединенных Штатов.

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Об этом заявили в британском правительстве, комментируя удары, нанесенные американскими ВВС по территории Сирии и Ирака.

"Соединенное Королевство и США - верные союзники. Мы не будем комментировать проведенную ими операцию, однако мы поддерживаем их право отвечать на нападения", - сказал представитель правительства, слова которого приводит телеканал Sky News. 

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