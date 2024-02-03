Правительство Ирака назвало удары США по территории страны актом агрессии

Он также обвинил международную коалицию, "которая отклонилась от поставленных перед ней задач и предоставленного ей мандата", в создании угрозы безопасности для Ирака

ДУБАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ирака назвали удары американских ВВС по приграничным районам страны, в результате которых погибли 16 человек, нарушением суверенитета и актом агрессии.

"Американская администрация совершила новый акт агрессии против Ирака и нарушила его суверенитет, поскольку бомбардировкам подверглись места дислокации наших сил безопасности в регионах Акашат и Эль-Каим, а также соседние населенные пункты, в которых проживают гражданские", - говорится в заявлении официального представителя правительства Ирака Басема аль-Авади.

Он также обвинил международную коалицию, "которая отклонилась от поставленных перед ней задач и предоставленного ей мандата", в создании угрозы безопасности для Ирака. По словам представителя правительства, присутствие коалиции на территории Ирака стало причиной вовлечения республики в региональные конфликты.