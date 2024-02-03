В Сирии выразили обеспокоенность "параличом Совбеза ООН" в результате действий США

МИД республики отметили, что Вашингтон работают над возрождением террористической деятельности ИГИЛ

РАБАТ, 3 февраля. /ТАСС/. Сирия выражает глубокую обеспокоенность по поводу состояния паралича, в котором находится Совет Безопасности ООН в результате действий США. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, опубликованном после американских ударов по территории САР.

"Сирийская Арабская Республика выражает глубокую обеспокоенность по поводу состояния паралича, в котором находится Совет Безопасности ООН в результате того, что США препятствуют его способности выполнять свои обязанности по прекращению нарушений положений Устава ООН и принципов международного права", - цитирует ведомство информационное агентство SANA.

"Неудивительно, что американская атака была нацелена на восточный регион Сирии, где наши сирийские силы борются с остатками террористической группировки ИГИЛ (прежнее название террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ - прим. ТАСС), в то время как США работают над возрождением ее террористической деятельности", - подчеркнули в сирийском МИД.

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировке подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком. ВВС США также атаковали объекты проиранских отрядов на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

Как отмечает SANA со ссылкой на армейский источник, в результате атак США погибли "как военные, так и гражданские лица, причинен значительный ущерб государственной и частной собственности".