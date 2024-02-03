СМИ: посредники предлагают установить перемирие на шесть недель в Газе

Предлагаемая формула перемирия включает освобождение 36 заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, сообщает телеканал Al Arabiya

РАБАТ, 3 февраля. /ТАСС/. Посредники в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и палестинскими группировками предлагают установить перемирие в секторе Газа на шесть недель.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По его сведениям, предлагаемая формула перемирия включает освобождение 36 заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Радикалы со своей стороны требуют освобождения 3 тыс. палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля.

Как информирует телеканал, посредники уже передали ХАМАС проект предложения о перемирии.