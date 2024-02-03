СМИ: число жертв атак ВВС США на востоке Сирии приблизилось к 30

Авиаудары США по Ираку и Сирии

По данным телеканала Al Hadath, в провинции Дейр-эз-Зор погибли 29 человек

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Число жертв атак американских ВВС, проведенных минувшей ночью на востоке Сирии, приблизилось к 30. Об этом передал телеканал Al Hadath.

По его информации, число убитых в результате американских бомбардировок в провинции Дейр-эз-Зор достигло 29. Ранее сообщалось о 23 погибших членах проиранских отрядов на востоке Сирии.

США нанесли четыре серии ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных в провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировке подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком.

ВВС США также атаковали объекты проиранских отрядов на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

Как заявило Центральное командование ВС США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.

В новость внесена правка (18:41 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - на востоке.