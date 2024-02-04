Sky: при нанесении ударов по Йемену задействовали более 20 истребителей

Некоторые из них несли бомбы массой около 900 кг, сообщил корреспондент телеканала

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Великобритания осуществила третью совместную с США серию ударов по территории Йемена, в которой было задействовано больше 20 истребителей. Об этом сообщили британскому телеканалу Sky News источники в Вашингтоне.

"Источники в округе Колумбия подтвердили, что истребители Соединенного Королевства вместе с ВВС США сегодня вечером нанесли удары по Йемену, - написал на своей странице в X (ранее Twitter) корреспондент Sky News в Вашингтоне Марк Стоун. - Более 30 целей в 10 районах. Ракеты были запущены с кораблей и истребителей, поднявшихся в воздух с американского авианосца. Задействовано 24 или больше самолетов. Некоторые несли бомбы массой 2 000 фунтов [около 900 кг]".

Об участии британских ВВС в ударах сообщают также вещательная корпорация Би-би-си и телекомпания CNN.