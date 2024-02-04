Куба заявила, что удары США по Сирии и Ираку усиливают эскалацию насилия в регионе

Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья также считает, что эти атаки увеличивают вероятность регионального конфликта

ГАВАНА, 4 февраля. /ТАСС/. Удары Соединенных Штатов по Сирии и Ираку представляют собой вопиющее нарушение суверенитета этих стран и увеличивают вероятность эскалации конфликтов в Ближневосточном регионе. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Куба решительно осуждает агрессию США против Сирии и Ирака, которая является вопиющим нарушением суверенитета этих стран. Эти безответственные действия нарушают международное право, усиливают эскалацию насилия и увеличивают вероятность регионального конфликта", - написал глава ведомства на своей странице в X (ранее Twitter).

Американская авиация в ночь на субботу нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в приграничных районах Ирака и Сирии. Как заявило Центральное командование Вооруженных сил США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные войска) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.

Официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул заявил, что атаки американских ВВС являются нарушением суверенитета Ирака и подрывают усилия правительства, направленные на стабилизацию обстановки внутри страны. По его словам, подобные действия США могут втянуть Ирак и весь регион в ситуацию с непредвиденными и ужасными последствиями и создают реальную угрозу для безопасности и стабильности в республике и регионе.