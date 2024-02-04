В ECOWAS выразили обеспокоенность переносом в Сенегале президентских выборов

Сообщество призвало политиков страны к диалогу для проведения честного и прозрачного голосования

ПРЕТОРИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) обеспокоено переносом президентских выборов в Сенегале и призывает политиков страны к диалогу с целью проведения честного и прозрачного голосования. Об этом говорится в коммюнике Комиссии ECOWAS, опубликованном на официальном портале крупнейшей региональной организации стран на западе Африки.

"ECOWAS выражает озабоченность обстоятельствами, которые привели к переносу выборов, и призывает сенегальские власти как можно быстрее назначить новую дату голосования, - говорится в нем. - Мы призываем также весь политический класс Сенегала использовать в первую очередь диалог и сотрудничество для организации прозрачных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов". ECOWAS также приветствовало приверженность действующего президента Сенегала Маки Саля ранее принятому им решению не выставлять свою кандидатуру на предстоящие выборы.

В субботу в телевизионном обращении к нации Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы, ранее назначенные на 25 февраля. Он назвал "неразбериху с кандидатами" в качестве главной причины своего решения. Новая дата выборов пока не объявлена. Президент подчеркнул, что выборам будет предшествовать "национальный диалог". Оппозиция уже назвала решение президента "конституционным переворотом".

Ранее Конституционный совет Сенегала утвердил 20 кандидатов для участия в президентских выборах. Однако по поводу ряда из них возникли острые споры, в том числе из-за того, что у одного из кандидатов есть двойное гражданство.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. 28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении выйти как можно быстрее из ECOWAS. С их уходом число стран - участниц объединения сократится до 12. Пост председателя ECOWAS занимает в текущем году президент Нигерии Бола Тинубу.