В Белом доме заявили, что удары США по хуситам не связаны с обстрелами Сирии и Ирака

По словам представителя вашингтонской администрации высокого ранга, США не хотят дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по позициям йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" не связаны с обстрелами Сирии и Ирака, которые произошли в ночь на субботу. Вашингтон не хочет дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом телеканалу NBC сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Соединенные Штаты не хотят эскалации, эти удары были нанесены как ответ на действия хуситов, которых поддерживает Иран. Удары не связаны с действиями, которыми предприняли Соединенные Штаты в пятницу в качестве ответной меры на продолжающиеся атаки по нашим военным и объектам в Ираке и Сирии", - сказал чиновник.

По словам источника телеканала в Белом доме, США могут нанести новые удары по целям в Сирии и Ираке. Сейчас военные оценивают обстановку и, если обнаружат, что некоторые из целей не уничтожены до конца, то ударят по ним еще раз, отмечает телеканал.

Один из источников NBC утверждает, что удары США по Сирии и Ираку не повлияют на переговоры об освобождении заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Чиновник подчеркнул, что удары проводились в отместку на удар по базе США в Иордании.

Телеканал также приводит слова представителя политического бюро движения "Ансар Аллах", который заявил, что операции хуситов против Израиля "будут продолжаться, пока агрессия против Газы не прекратится". "Мы будем отвечать эскалацией на эскалацию", - отметил он.