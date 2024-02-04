Белый дом заявил, что не знает о гибели гражданских в результате ударов по Ираку и Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что американские военные изучают этот вопрос

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают какой-либо информацией о гибели гражданских лиц в результате ударов американских военных по территории Ирака и Сирии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У нас нет [подобной информации], - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC. - Никакого подтверждения жертв среди гражданских".

Салливан добавил, что американские военные "изучают этот вопрос". "Те цели, которые мы поразили были абсолютно законными с той точки зрения, что там находилось оружие и персонал, атаковавший американские войска", - заявил он.