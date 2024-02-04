Вице-спикер Сейма Польши поддержал сомнения Дуды о возможности Украины вернуть Крым

Кшиштоф Босак отметил, что полуостров был сдан Киевом без единого выстрела, и это было не случайно

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Кшиштоф Босак заявил, что согласен с сомнениями президента Польши Анджея Дуды насчет возможности Украины вернуть Крым. Об этом сообщает телеканал Polsat.

"Президент [Дуда] сказал правду", - приводит канал слова Босака. "Польше пытаются навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии. <...> Если Украина хочет, чтобы было так, она должна поощрять нас к этому, а этого не видно", - заявил вице-спикер польского Сейма. "У нас есть нерешенный вопрос о конфликте по захвату грузового рынка, нерешенный вопрос из-за конфликта о наводнении [Польши] сельскохозяйственными товарами с Украины, у нас есть нерешенные исторические вопросы, но мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно", - подчеркнул Босак. "Крым был сдан [Украиной] без единого выстрела, и это было не случайно", - отметил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил сомнения в наличии возможности для Киева вернуть Крым. Но при этом он выразил надежду на то, что Украина сможет возвратить Донецк и Луганск.

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав РФ. В тот же день власти Крыма назначили референдум на 16 марта. Севастопольский городской совет принял постановление об участии в референдуме. 11 марта была подписана Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 18 марта был подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о статусе регионов. По итогам голосования государственную самостоятельность региона и создание Луганской Народной Республики поддержали 96,2% участников референдума, за независимость Донецкой Народной Республики проголосовали 89,7%. В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России, на которых подавляющее большинство жителей поддержали такой шаг. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.