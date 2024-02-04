Экс-глава CENTCOM назвал ограниченным успех операции Израиля против ХАМАС

Кеннет Маккензи подчеркнул, что военная кампания Израиля не является линейной, а ситуация на месте может внезапно измениться

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Успех военной операции Израиля против палестинского радикального движения ХАМАС очень ограничен. Такое мнение выразил в эфире телеканала CBS бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) отставной генерал Кеннет Маккензи.

"[Успехи] очень ограничены. Я думаю, они (Израиль - прим. ТАСС) поставили перед собой цель ликвидировать политический эшелон и военное руководство ХАМАС, когда они вошли [в сектор Газа]. На сегодняшний день они не добились успеха ни в том, ни в другом", - сказал он. При этом Маккензи подчеркнул, что военная кампания не является линейной, а ситуация на месте может внезапно измениться.

Экс-глава CENTCOM отметил, что наиболее важным вопросом, с его точки зрения, остается возможное положение дел после завершения конфликта. "Когда вы начинаете военную кампанию, нужно иметь представление о ее итогах, потому что все, что вы делаете, уменьшает или увеличивает ваши возможности достичь этой цели. Я бы сказал, что это должно быть что-то вроде двухгосударственного решения", - сказал Маккензи, добавив, что для урегулирования положения дел в Газе может потребоваться помощь арабских государств региона, а оккупация анклава Израилем была бы наименее желательным из всех исходов.