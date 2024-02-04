МИД Турции назвал удары США по Йемену "игрой с огнем"

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Глава дипведомства Хакан Фидан призвал избегать региональной экспансии

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты играют с огнем, нанося удары по Йемену, в любой момент он может привести к пожару в регионе.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A-haber.

"США играют с огнем, и когда вы играете с огнем, этот огонь в любой момент может превратиться в пожар. Его будет невозможно взять под контроль, - сказал он. - Турция находится в постоянном диалоге с региональными партнерами и США. Региональной экспансии следует избегать, ситуация не очень хорошая. Мы можем столкнуться с еще большей экспансией".