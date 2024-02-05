CNN: США в ходе ударов по Ираку и Сирии уничтожили 84 из 85 целей

По данным телеканала, американские военные все еще выясняют число убитых в результате атаки

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ходе нанесения ударов по Ираку и Сирии поразили 84 из 85 целей. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на предварительный анализ Пентагона.

По данным телеканала, 84 цели "были уничтожены или функционально повреждены".

Американские военные, отметил CNN, все еще выясняют число убитых в результате ударов. По предварительной информации, жертв среди иранцев нет, несмотря на то что удары ВС США наносили в том числе по объектам, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС), пояснил телеканал.