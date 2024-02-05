AFP: посла РФ в Париже вызовут в МИД Франции после гибели французов на Украине

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне ранее назвал погибших соотечественников "гуманитарными работниками"

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Посла России в Париже Алексея Мешкова в понедельник вызовут в МИД Франции после гибели двух французов на Украине. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

По его данным, МИД вызовет главу российского диппредставительства, "чтобы еще раз заявить ему об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника на Украине".

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил в X о гибели двух французских граждан на Украине, назвав их "гуманитарными работниками". Позже президент страны Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью соотечественников, написав в X, что это произошло в результате "российского удара".

В Минобороны России сообщили, что 16 января Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. После этого французский посол в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ, ему было указано, что гибель французов лежит на совести официального Парижа.