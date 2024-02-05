DPA: свыше 200 физлиц и компаний могут включить в новый пакет санкций ЕС

Как отметило агентство, конкретные предложения по 13-му пакету санкций были представлены высокопоставленными должностными лицами Европейской комиссии представителям государств-членов

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Более 200 физических лиц и компаний могут быть включены в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

По его информации, новый санкционный пакет ЕС предусматривает значительное расширение списка лиц и учреждений, чьи активы в ЕС должны быть заморожены. Кроме того, под санкции должны подпасть и другие компании, которые способствуют военному и технологическому укреплению России или развитию ее оборонного сектора и безопасности. Им больше не будет разрешено продавать из ЕС товары и технологии, пригодные для использования в военных целях.

Конкретные предложения по 13-му пакету санкций, как указывает агентство, были представлены на выходных высокопоставленными должностными лицами Европейской комиссии представителям государств-членов. Следующим шагом должна стать разработка проекта резолюции о санкциях, который затем должны официально одобрить все 27 стран - членов сообщества.

Помимо 13-го пакета санкций, как подчеркивает DPA, может быть принято решение об уже давно запланированном изъятии доходов от хранения замороженных средств российского ЦБ в пользу Украины. По словам дипломатов, согласованная процедура предусматривает в качестве первого шага обеспечение отдельного хранения чрезвычайных доходов от хранения активов ЦБ РФ. На втором этапе планируется переправить часть средств на Украину. Однако для этого еще необходимо разработать дополнительные правовые документы. По некоторым оценкам, сумма может достигать миллиардов евро в год - по данным Еврокомиссии, более 200 млрд евро ЦБ РФ заморожены в ЕС, а доходы от хранения капитала постоянно растут.

В середине января агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.