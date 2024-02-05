Израильские ВМС обстреляли гуманитарный конвой БАПОР в Газе

Как сообщил директор по делам агентства в анклаве Томас Уайт, пострадавших нет

КАИР, 5 февраля. /ТАСС/. Гуманитарный конвой с продовольствием Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подвергся обстрелу со стороны Военно-морских сил Израиля. Об этом сообщил директор по делам БАПОР в палестинском анклаве Томас Уайт.

"Сегодня (5 февраля - прим. ТАСС) утром колонна с продовольствием, ожидавшая отправки на север сектора Газа, была обстреляна израильскими ВМС, к счастью, никто не пострадал", - говорится в заявлении на странице Уайта в X (ранее Twitter).