Голосование в парламенте Венгрии по вопросу приема Швеции в НАТО не состоялось

На заседании присутствовал лишь 51 депутат из 199

БУДАПЕШТ, 5 февраля. /ТАСС/. Голосование на внеочередном заседании парламента Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО в понедельник не состоялось. Как объявил вице-спикер парламента Шандор Лежак, кворума на заседании не было.

Фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", располагающая большинством депутатских мандатов, отказалась принимать участие в заседании, на которое пришли только представители оппозиционных партий. В зале, трансляция из которого шла на сайте парламента, присутствовал лишь 51 депутат из 199.

В результате они не смогли утвердить даже повестку дня, в которую по предложению оппозиции, наряду с ратификацией шведской заявки, были также включены законопроекты о легализации эвтаназии и об аккумуляторных заводах. "Кворума нет", - сообщил Лежак, закрывая заседание.

Ранее лидер фракции ФИДЕС Мате Кочиш заявил, что депутаты от этой партии не будут участвовать в заседании. По их мнению, ратификация шведской заявки в НАТО может состояться в начале очередной сессии парламента, но для этого требуется встреча двух премьер-министров в Будапеште. Если шведам важно присоединиться к альянсу, то они приедут в Будапешт, "как ездили в Турцию", написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Мнения оппозиции

Весенняя сессия парламента должна начаться 26 февраля, а заседание 5 февраля, созванное спикером Ласло Кёвером по предложению оппозиционных партий, было внеочередным.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил шведскому коллеге Ульфу Кристерссону приглашение на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО. Тот сначала ответил согласием, но позже сказал, что побывает в Будапеште после того, как венгерский парламент ратифицирует соглашение. 1 февраля лидеры двух стран встретились на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Вместе с депутатами от ФИДЕС в заседании отказались участвовать их младшие партнеры - христианские демократы. Вместе они располагают 135 депутатскими мандатами из 199. Для ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, как и для любого международного договора, требуются две трети голосов.

Никто из представителей правительства Венгрии также не пришел в парламент. Кабинет министров во главе с Орбаном проводит трехдневное выездное совещание в Шопронбанфальве на западе страны.

По традиции перед голосованием по повестке дня представители фракций смогли выступить с изложением своих взглядов. Оппозиционные депутаты обвиняли правительство Орбана и правящие партии в том, что они манкируют своими обязанностями и действуют в интересах России, затягивая вступление Швеции в НАТО. Лишь националистическая партия "Наша родина", располагающая шестью мандатами, выступила против присоединения королевства к альянсу, заявив, что это "создает угрозу третьей мировой войны, поскольку приближает НАТО к границам России".

Обещания правительства

В свое время правительство обещало, что Венгрия не будет последней страной, которая не ратифицирует документы о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Однако после того, как это сделал парламент Турции, она осталась в одиночестве и оказалась под еще более сильным давлением со стороны своих союзников. 24 января Орбан заявил после разговора по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что правительство Венгрии поддерживает присоединение Швеции к альянсу и призывает парламент одобрить этот шаг "при первой удобной возможности".

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.