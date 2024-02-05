Берн призвал к соблюдению гуманитарного права в связи с обстрелом ВСУ Лисичанска

В результате атаки погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок

ЖЕНЕВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о позиции его страны в связи с обстрелом Лисичанска со стороны ВСУ, в результате которого погибли 28 мирных жителей.

"Швейцария призывает все стороны уважать международное право, и в частности, международное гуманитарное право", - отметил Эльчингер. По его словам, Берн "использует любую возможность - как на двустороннем, так и на многостороннем уровне", чтобы заявлять об этом.

ВСУ 3 февраля атаковали ракетами HIMARS город Лисичанск в ЛНР. Удар пришелся по пекарне. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию - из-под завалов удалось спасти 10 человек. Глава республики Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара.