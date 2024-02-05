Премьер Ирака призвал постоянных членов СБ продолжать усилия по остановке конфликта в Газе

Напряженность в анклаве разрастается на весь регион и оказывает на него крайне негативное влияние, считает Мухаммед ас-Судани

КАИР, 5 февраля. /ТАСС/. Постоянные члены Совета безопасности (СБ) ООН должны продолжать прилагать усилия для прекращения конфликта в секторе Газа, который разрастается на весь регион и оказывает на него крайне негативное влияние. Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на встрече с послом РФ в Багдаде Эльбрусом Кутрашевым.

"Важно, чтобы мировое сообщество, а особенно - постоянные члены СБ ООН, продолжало прилагать усилия для остановки агрессии в секторе Газа, которая способствует тому, что конфликт расширяется и затрагивает весь регион, а также оказывает негативное влияние на его безопасность и стабильность", - приводит слова ас-Судани его канцелярия в своем Telegram-канале. Одним из последствий кризиса в Газе иракский премьер считает последние события на территории его страны. По его мнению, текущая ситуация на Ближнем Востоке "негативно сказывается на всех странах в регионе, включая Ирак", и наносит ущерб не только сфере безопасности, но и "экономической и энергетической отраслям".

Со своей стороны Кутрашев подчеркнул, что РФ поддерживает стабильность Ирака и стремится к укреплению двусторонних отношений, в том числе в сфере экономики. Стороны также обсудили взаимодействие Москвы и Багдада в рамках ОПЕК+ и совместные проекты.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, в ночь на 3 февраля американская авиация поразила более 85 целей в результате серии ударов по позициям входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Эти удары были произведены в ответ на атаку военной базы западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. США и НАТО возложили ответственность на шиитские вооруженные группировки, которые, по их мнению, поддерживает Тегеран.

Со своей стороны официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул назвал атаки американских ВВС нарушением суверенитета Ирака и указал, что они подрывают усилия правительства, направленные на стабилизацию обстановки внутри страны.