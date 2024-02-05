Экс-премьер Казахстана заявил, что возглавлял правительство в непростое время реформ

Алихан Смаилов отметил, что благодаря слаженным действиям правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов

АСТАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что возглавлял кабмин в непростое время, когда велись важнейшие для республики политические и экономические реформы.

"Прежде всего хочу выразить огромную благодарность президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за оказанное доверие возглавить правительство Казахстана в очень непростое время. Эти два года носили переломный характер для общества. Глава государства инициировал важнейшие политические и экономические реформы, направленные на построение нового справедливого Казахстана. Работа правительства была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей страны", - написал Смаилов на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что благодаря слаженным действиям правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов. "По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%, все основные отрасли продемонстрировали положительную динамику. Инфляция была снижена в 2 раза. Второй год подряд приток прямых иностранных инвестиций являлся одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие: их годовой объем был на уровне 26-28 млрд долларов", - пояснил Смаилов.

По его словам, активы Нацфонда увеличились за прошлый год на $4 млрд и превысили $60 млрд. Рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность национальной экономики. "Хочу выразить искреннюю благодарность всем своим коллегам по правительству, а также депутатскому корпусу за совместную и продуктивную работу", - написал экс-премьер.

Отставка правительства

Ранее президент Казахстана принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым, причины такого решения не уточняются. Временно исполнять обязанности премьера будет первый заместитель руководителя кабинета министров Роман Скляр. При этом членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Токаев назначил Смаилова на пост главы кабинета министров в январе 2022 года и переназначил в марте 2023 года после выборов в нижнюю палату парламента.

Пресс-служба лидера страны сообщила, что президент 7 февраля проведет расширенное заседание правительства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития республики за прошедший год и обозначены планы на будущее.