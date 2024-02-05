Премьер Израиля поблагодарил главу МИД Франции за поддержку по Газе и Ливану

Биньямин Нетаньяху также выразил Стефану Сежурне признательность за усилия по оказанию медицинской гуманитарной помощи

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израиль благодарен Франции за поддержку в свете обострения палестино-израильского конфликта, в том числе в Международном суде ООН. Об этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил главе французского МИД Стефану Сежурне, прибывшему с визитом в еврейское государство.

"Хочу поблагодарить вас за твердую и последовательную поддержку, которую Франция проявила против варварства с первого дня и за вашу позицию по вопросу Международного суда ООН и смехотворных обвинений против Израиля в совершении геноцида [в секторе Газа]", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

Он также выразил Парижу признательность "за усилия по оказанию медицинской гуманитарной помощи". "И, конечно, за сотрудничество между нами по вопросу Ливана. Нам еще многое нужно обсудить", - добавил израильский премьер.

29 декабря 2023 года ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге, попросив ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. 26 января Международный суд ООН постановил, что еврейское государство должно принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Ожидается, что рассмотрение по существу иска ЮАР к Израилю займет в суде несколько лет.