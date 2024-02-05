WSJ: Иран предупредил союзников в Ираке, что атака на силы США в Иордании "перешла черту"

Иранские чиновники посетили Ирак, уточняет газета

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Иран предупредил союзные силы в Ираке, что атака беспилотника на американский военный объект в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США, "переходит черту" допустимого. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По его сведениям, после атаки БПЛА в Иордании иранские чиновники посетили Ирак, чтобы сообщить своим союзникам, что это нападение "перешло черту", поскольку в результате погибли американские военные.

2 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи приказал избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, которые причастны к гибели американцев.

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

Американская авиация в ночь на 3 февраля нанесла серию ответных ударов по позициям проиранских группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Как заявило Центральное командование Вооруженных сил США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные войска) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.