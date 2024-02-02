NYT: духовный лидер Ирана приказал избегать прямого военного столкновения с США

Али Хаменеи отдал приказ дистанцировать Исламскую Республику от действий группировок, которые причастны к гибели американцев

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи приказал избегать прямого военного столкновения с США. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, ранее на этой неделе Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренную встречу. На ней обсуждались меры, которые необходимо будет предпринять Тегерану, если Вашингтон нанесет по Ирану или его сторонникам удар после гибели трех американских военнослужащих в результате атаки беспилотников в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Вашингтон предполагает, что к атаке причастна группировка "Катаиб Хезболлах", которая является частью "Исламского сопротивления Ирака".

Когда Али Хаменеи сообщили об итогах встречи, он отдал четкие приказы: избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, которые причастны к гибели американцев, пишет газета. Издание отмечает, что вместе с тем духовный лидер Исламской Республики велел готовиться к ответному удару, если США атакуют Иран.

Как сообщили The New York Times несколько источников, вооруженные силы Ирана были приведены в состояние повышенной боевой готовности, вдоль границы с Ираком размещены баллистические ракеты, активированы системы противовоздушной обороны.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Ираке и Сирии, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.