Палестинские медики сообщили об эвакуации примерно 8 тыс. человек из Хан-Юниса

Информации о том, куда именно были вывезены находившиеся в больницах беженцы, не приводится

КАИР, 5 февраля. /ТАСС/. Около 8 тыс. вынужденно перемещенных лиц, которые временно проживали в медучреждениях и больнице "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе, были эвакуированы оттуда за сутки. Об этом сообщили сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца в X (ранее Twitter).

"Сегодня примерно 8 тыс. перемещенных лиц были эвакуированы из больницы "Аль-Амаль" и наших штабов в Хан-Юнисе", - отметили медики. По их словам, в медучреждениях в Хан-Юнисе остались только "40 перемещенных лиц преклонного возраста, около 80 пациентов и пострадавших, а также 100 сотрудников административной и медицинской служб". Информации о том, куда именно были вывезены находившиеся в больницах беженцы, не приводится.

29 января медики утверждали, что израильские военные приказывали палестинцам, проживающим недалеко от больницы "Аль-Амаль", эвакуироваться в юго-западные районы анклава, а именно - в населенный пункт Эль-Маваси, расположенный на побережье Средиземного моря. 22 января палестинский Красный Полумесяц сообщал об израильских танках возле упомянутого медучреждения и утверждал, что потерял связь со своими медиками, работавшими там.