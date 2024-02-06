ЕС намерен сделать ВС Украины частью собственных военных возможностей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что необходимо думать об украинской промышленности как о части военной промышленности Евросоюза

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Евросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом заявила на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности", - сказала она. - Поэтому мы уже включили Украину в процесс подготовки нашей собственной военно-промышленной стратегии, что станет первым шагом по интеграции Украины в некоторые наши военные программы".

Фон дер Ляйен выразила мнение, что это "обеспечит совместимость сил и возможностей и коллективное военно-промышленное планирование". Предупредив, что "впереди много страданий", она добавила: "В скором будущем Украина окажется среди нас".

Глава Еврокомиссии также выступила с утверждением, что Евросоюз "готов заплатить самую высокую цену за то, во что верит", и намерен "оставаться с Украиной каждый день войны и каждый день после нее".

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС оказался неспособен выполнить свое обещание предоставить Украине 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, но заверила, что к концу 2024 года Киев получит это количество боеприпасов. Кроме того, она отметила, что ЕС потратил на поставки оружия Украине €28 млрд и подготовил 40 тыс. военнослужащих.

На той же сессии глава Евросовета Шарль Мишель озвучил точку зрения, согласно которой "каждый евро, потраченный на Украину, станет инвестицией в безопасность и процветание ЕС в будущем", и призвал наращивать поставки оружия Киеву.