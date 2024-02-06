Эксперт: новый премьер Казахстана призван ускорить выполнение задач, поставленных Токаевым

Руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев подчеркнул, что Олжас Бектенов пользуется доверием президента

АЛМА-АТА, 6 февраля. /ТАСС/. Назначенный на должность премьер-министра Казахстана "системный и требовательный" Олжас Бектенов, пользующийся доверием президента республики Касым-Жомарта Токаева, призван ускорить реализацию серьезных экономических задач, поставленных казахстанским лидером в сентябре 2023 года по обеспечению экономической самодостаточности страны.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС казахстанский политолог, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев. "Новый премьер-министр, являясь достаточно системным, требовательным к работе, к подчиненным человеком, как его характеризуют знающие его люди, сможет поставить на более скоростные рельсы работу правительства и воплотить в жизнь те задачи, которые были поставлены главой государства", - считает политолог. "Задачи, который должен выполнять новый состав правительства, они, собственно, были поставлены президентом в послании первого сентября прошлого года", - сказал Полетаев, подчеркнув, что Бектенов "пользуется доверием президента, потому как был назначен на высокие должности уже при Токаеве".

По мнению эксперта, на запланированном на среду расширенном заседании правительства, возможно, будут обозначены более конкретные задачи, но "в целом именно Бектенову предстоит показать, насколько новый состав правительства сможет полноценно освоить и использовать ранее предоставленные кабмину расширенные полномочия".

Курс Токаева

Согласно оценке Полетаева, кабмином, "исходя из тех направлений, которые были обозначены в послании президента, будут выполняться конкретные поручения", касающиеся работы промышленности, нефтепереработки, сельского хозяйства, транспорта, логистики, и других сфер.

Ранее пресс-служба лидера Казахстана сообщила, что президент 7 февраля проведет расширенное заседание правительства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития республики за прошедший год и обозначены планы на будущее.

В сентябре прошлого года Токаев в ходе послания народу "Экономический курс справедливого Казахстана" заявил, что республика должна сформировать свой прочный промышленный каркас и обеспечить экономическую самодостаточность. Казахстанский лидер тогда отметил, что в экономике основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора, реализовать ряд по-настоящему судьбоносных проектов. По его словам, в Казахстане следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений, а также максимально задействовать собственные сырье, кадры и товары.