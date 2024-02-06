В США отрицают попытку обмана после ложных заявлений о предупреждении Ирака об атаках

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, "здесь не было злого умысла, не было целенаправленной попытки обмануть или сделать ошибку"

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Американская сторона не пыталась специально никого ввести в заблуждение, когда ошибочно сообщила, что уведомила заранее власти в Багдаде о планах ударов, нанесенных в конце прошлой недели по Ираку и Сирии. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я приношу глубокие извинения за ошибку. И я сожалею о том, что это вызвало неразбериху", - сказал он. "Это основывалось на той информации, которую мне передали вскоре после атак. Выяснилось, что эта информация является неверной", - добавил Кирби. "Я надеюсь, вы понимаете, что здесь не было злого умысла, не было целенаправленной попытки обмануть или сделать ошибку", - заверил сотрудник СНБ.

На спецбрифинге 2 февраля Кирби заявил, что вашингтонская администрация заблаговременно уведомила правительство Ирака о планах ударов, которые были нанесены в ночь на 3 февраля. Позднее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател признал, что Вашингтон не уведомлял об этом власти Ирака.