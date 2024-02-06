Блинкен заявил, что США пока не намерены прекращать удары на Ближнем Востоке

Как отметил госсекретарь США, руководство страны "будет защищать американских военнослужащих, где бы они ни оказались под угрозой"

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются пока прекращать свои удары на Ближнем Востоке. Об этом заявил на пресс-конференции в Дохе госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Реакция, которую мы демонстрировали в последние несколько дней, будет продолжаться", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства, говоря об ударах США по Ираку и Сирии.

По словам Блинкена, "крайне важно не только, чтобы задействованные в атаках [на американских военнослужащих] поняли намек, но и чтобы они приняли меры, прекратив эти атаки". "Мы будем делать все необходимое, пока это не произойдет", - подчеркнул госсекретарь США, отметив, что руководство страны "будет защищать американских военнослужащих, где бы они ни оказались под угрозой".

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.