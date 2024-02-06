6 февраля, 17:54,
обновлено 6 февраля, 19:05
Авиаудары США по Ираку и Сирии

Блинкен заявил, что США пока не намерены прекращать удары на Ближнем Востоке

Как отметил госсекретарь США, руководство страны "будет защищать американских военнослужащих, где бы они ни оказались под угрозой"

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются пока прекращать свои удары на Ближнем Востоке. Об этом заявил на пресс-конференции в Дохе госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Реакция, которую мы демонстрировали в последние несколько дней, будет продолжаться", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства, говоря об ударах США по Ираку и Сирии.

По словам Блинкена, "крайне важно не только, чтобы задействованные в атаках [на американских военнослужащих] поняли намек, но и чтобы они приняли меры, прекратив эти атаки". "Мы будем делать все необходимое, пока это не произойдет", - подчеркнул госсекретарь США, отметив, что руководство страны "будет защищать американских военнослужащих, где бы они ни оказались под угрозой".

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. 

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