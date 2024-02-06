6 февраля, 18:33,
обновлено 6 февраля, 18:55
Палестино-израильский конфликт

Байден считает "немного чрезмерным" ответ ХАМАС по новой сделке с Израилем

Как добавил президент США, переговоры продолжаются

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Ответ радикального палестинского движения ХАМАС на предложение по новой сделке с Израилем об освобождении заложников и паузе в боевых действиях кажется "немного чрезмерным", переговоры продолжаются. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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"Есть некоторое движение. Есть ответ, есть ответ от оппозиции, но, да, простите, от ХАМАС, но он, кажется, немного чрезмерным. <...> . Сейчас переговоры продолжаются", - отметил глава государства. 

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