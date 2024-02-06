Гросси заявил, что Москва и Киев все больше следуют рекомендациям МАГАТЭ по ЗАЭС

По словам гендиректора МАГАТЭ, это то, что агентство хочет видеть

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечает, что российская и украинская стороны все больше придерживаются рекомендаций агентства относительно Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Мы видим, как обе стороны постепенно начинают все больше следовать указаниям МАГАТЭ, и это то, что мы хотим видеть", - подчеркнул Гросси в ходе брифинга для журналистов в Киеве.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Позднее он отметил, что визит на ЗАЭС начнется 7 февраля. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. Перед поездкой на ЗАЭС Гросси провел 6 февраля в Киеве переговоры с украинским министром энергетики Германом Галущенко, руководителем корпорации "Энергоатом" Петром Котиным и главой Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым.