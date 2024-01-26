Глава МАГАТЭ посетит Россию и Украину в ближайшие 10 дней

Рафаэль Гросси отметил, что нанесет визит в Запорожье, где будет руководить очередной ротацией на АЭС

ООН, 26 января. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Об этом он заявил по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

"Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России", - сказал он.

Позже Гросси пояснил журналистам, что направится в Москву. "Чтобы провести политический и технический диалог", - уточнил он.

Глава МАГАТЭ также сообщил, что в ходе визита на Запорожскую АЭС проведет встречу с представителями Росатома, управляющими станцией.

"В Запорожье я буду руководить очередной ротацией, это будет 16-я ротация персонала, так что я поеду с командой экспертов <...>. Самое главное - я буду общаться с руководством, российским руководством станции, я увижу, как [персонал] справляется с проблемой снабжения АЭС водой", - сказал Гросси журналистам по итогам брифинга для Совета Безопасности ООН, комментируя свой визит на ЗАЭС.

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет Росатом.

В начале сентября 2022 года Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После этого на станции остались несколько сотрудников агентства в качестве наблюдателей. Позднее агентство опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. В октябре 2022 года прошла первая ротация команды экспертов на ЗАЭС.