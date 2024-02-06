В Эквадоре после начала беспорядков задержали более 6 тыс. человек

В операциях по противодействию преступности принимали участие более 75 тыс. сотрудников правоохранительных органов, сообщила полиция республики

ГАВАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Полиция и Вооруженные силы Эквадора задержали 6 127 подозреваемых после начала вооруженных беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах в начале января. Об этом сообщила полиция республики.

"Задержаны 6 127 человек, из них 237 - по подозрению в терроризме", - указано на странице ведомства в X (ранее Twitter). Более 75 тыс. сотрудников правоохранительных органов участвовали в операциях по противодействию преступности, в ходе которых было изъято около 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, порядка 10 тыс. взрывных устройств и более 43 тонн наркотических веществ. Число освобожденных из заложников сотрудников полиции и исправительных учреждений превышает 200.