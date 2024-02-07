Глава Пентагона даст показания конгрессменам о своей госпитализации 29 февраля

По словам представителя Вооруженных сил США Джастин Трипати, Ллойд Остин согласился ответить на вопросы конгрессменов, касающиеся решения скрыть свое нахождение в больнице

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин готов 29 февраля дать показания перед членами Палаты представителей Конгресса США по поводу своей госпитализации в январе. Об этом сообщила газете Politico ​​​​представитель Вооруженных сил США Джастин Трипати.

По ее словам, Остин согласился ответить на вопросы конгрессменов, касающиеся его решения скрыть факт госпитализации.

Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс (республиканец, от штата Алабама) во вторник заявил, что слушания с участием Остина будут перенесены из-за несостыковки с графиком министра. "У него возникла проблема с датой, но он собирается назначить нам другой день", - сказал Роджерс. Изначально слушания были запланированы на 14 февраля.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. 15 января пресс-служба Пентагона информировала о его выписке из больницы.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства в свою очередь сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации шефа Пентагона в январе.