Постпред Ирана при ООН: операции США в Сирии и Ираке были нацелены на мирное население

Они привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, подчеркнул Саид Иравани

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани подготовил письмо в адрес председателя Совета Безопасности всемирной организации, в котором обвинил Соединенные Штаты в преднамеренных ударах по гражданскому населению и жизненно важной инфраструктуре Сирии и Ирака.

"<...> Иран решительно осуждает военные операции, осуществленные Соединенными Штатами на территории Ирака и Сирии 2 февраля 2024 года. Эти незаконные действия были сознательно нацелены на мирных граждан и жизненно важную инфраструктуру, и они привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения <...>", - приводит текст письма агентство Mehr.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), в ночь на 3 февраля американская авиация поразила более 85 целей в результате серии ударов по позициям входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Эти удары были произведены в ответ на атаку военной базы западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. США и НАТО возложили ответственность на шиитские вооруженные группировки, которые, по их мнению, поддерживает Тегеран.