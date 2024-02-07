В Дании анонсировали заявление по расследованию диверсии на "Северных потоках"

В полиции надеются сделать заявление по этому вопросу в ближайшее время

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция Копенгагена продолжает расследование дела о диверсии на газопроводах в Балтийском море. В ближайшее время она сможет сделать заявление по этому вопросу.

"Датское расследование еще окончательно не завершено, но мы рассчитываем, что сможем сделать заявление в ближайшее время", - цитирует агентство Ritzau комментарий полиции.

Шведская прокуратура объявила ранее, что прекратила расследование диверсии, так как "шведская юрисдикция [на данный случай] не распространяется". Ведомство передало материалы следствия Германии.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.