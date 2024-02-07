Египет и Катар призвали к проведению в Каире 8 февраля нового раунда диалога по заложникам

Об участниках предстоящих встреч сведений нет

КАИР, 7 февраля. /ТАСС/. Египет и Катар выступили инициаторами проведения нового раунда диалога по достижению спокойствия в палестинском секторе Газа и соглашению по обмену заложников, находящихся в руках радикалов в секторе, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, Каир и Доха призывали к проведению в четверг, 8 февраля, нового раунда переговоров, "чтобы добиться спокойствия в Газе и договоренностей об обмене заложников на палестинских заключенных".

Об участниках предстоящих встреч в Каире по указанным вопросам сведений не представлено.

Как указывает телеканал, Египет призвал все стороны, как непосредственно вовлеченные в конфликт в Газе, так и участвующие в процессе урегулирования, "проявлять необходимую гибкость" ради достижения стабильности в палестинском анклаве.

Усилия по достижению перемирия в Газе

В конце января представители США, Египта, Израиля и Катара встретились в Париже и сформулировали основы новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

6 февраля палестинское движение ХАМАС подтвердило передачу Катару и Египту своего ответа относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. The New York Times со ссылкой на анонимный израильский источник сообщила, что Израиль не готов принять предложенные ХАМАС условия, так как они включают в себя невыполнимые требования: полное прекращение боевых действий и обеспечение контроля ХАМАС над Газой.