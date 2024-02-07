7 февраля, 13:32
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Австрийский депутат прокомментировал отказ от следствия по "Северным потокам"

Кристиан Хафенекер считает, что такое решение говорит о непричастности РФ к организации диверсии

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Решение Швеции прекратить расследование взрывов на "Северных потоках" косвенно говорит о непричастности России к организации диверсии. Об этом заявил генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Кристиан Хафенекер.

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"Если сама Швеция теперь отказывается от участия в этих расследованиях, это, вероятно, можно рассматривать как знак того, что организаторы взрыва не из России. Зачем [президенту России Владимиру] Путину уничтожать инфраструктуру, от которой он получает выгоду?" - говорится в пресс-релизе политика.

Шведская прокуратура ранее объявила, что прекратила расследование диверсии, так как "шведская юрисдикция [на данный случай] не распространяется". Ведомство передало материалы следствия Германии. 

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