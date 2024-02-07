Генпрокуратура ФРГ не раскрывает, получила ли от Швеции материалы следствия по Nord Stream

В ведомстве также не прогнозируют, как долго продлится следствие в Германии

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии не раскрывает, поступили ли от Швеции какие-либо важные сведения о расследовании подрывов "Северных потоков". Ведомство также не прогнозирует, как долго продлится следствие в ФРГ.

"Прошу с пониманием отнестись, что мы не даем справок на этот счет", - отметили в Генпрокуратуре в ответ на запрос корреспондента ТАСС. В ведомстве ранее говорили, что продолжат расследование со своей стороны, несмотря на решение шведских коллег.

Шведская прокуратура после закрытия предварительного расследования по делу о диверсии на газопроводах в Балтийском море сообщила, что передала материалы следствия Германии.