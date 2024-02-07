Президент Израиля на встрече с Блинкеном выступил за нормализацию с Эр-Риядом

Ицхак Герцог также поблагодарил госсекретаря США за поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Израилю в условиях обострения конфликта с Палестиной

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Израиль все еще рассчитывает в обозримом будущем достичь нормализации отношений с Саудовской Аравией. Об этом израильский президент Ицхак Герцог заявил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с визитом в еврейское государство.

Глава государства поблагодарил гостя за поддержку, которую США оказывают Израилю в условиях обострения конфликта с Палестиной, и выразил надежду на скорейшее освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников. "Наконец, я надеюсь, что есть луч надежды также с возможностью продвинуться к нормализации [отношений] между Израилем и Королевством Саудовская Аравия. Я думаю, это историческая возможность, и надеюсь, искренне надеюсь, что она будет рассмотрена всерьез и что этот вариант будет продвигаться в ближайшем будущем", - заявил Герцог, чьи высказывания распространила президентская канцелярия.

До начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта власти еврейского государства неоднократно заявляли о стремлении к нормализации отношений с Саудовской Аравией. 22 сентября 2023 года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что стороны все ближе к установлению дипотношений, это открыло бы новую эпоху мира и процветания на Ближнем Востоке.