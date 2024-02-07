На улицах Баку празднуют победу Алиева на президентских выборах

Инцидентов в ходе спонтанных народных гуляний не зафиксировали

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Жители Баку вышли на улицы праздновать победу Ильхама Алиева на прошедших в Азербайджане внеочередных президентских выборах.

Как передает корреспондент ТАСС, сотни людей с флагами и портретами действующего главы государства вышли на улицы города. Собравшиеся танцуют, скандируют лозунги, проводят импровизированные автомобильные шествия. Каких-либо инцидентов в ходе спонтанных народных гуляний не зафиксировано.

По данным экзитполов, Алиев уверенно лидирует. Всего проводилось три опроса проголосовавших. По данным совместного экзитпола, организованного экспертами местной Лиги защиты трудовых прав граждан и американской организации Oracle Advisory Group, действующий глава государства набирает 93,9% голосов. Экзитполы азербайджанских Центра социсследований и мониторингового центра "Ряй" сообщают о 92,4% и о 92,6% голосов в пользу Алиева соответственно.

Голосование на выборах завершилось в 19:00 (18:00 мск). На пост главы государства претендуют семь кандидатов, включая действующего президента, который выдвигается на этот пост в пятый раз. На прошлых выборах в 2018 году Алиева поддержали 86,22% избирателей при явке 74,5%.