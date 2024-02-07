Израиль считает неприемлемым ответ ХАМАС по возможному соглашению о заложниках

По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, в ближайшее время израильская армия может расширить свои действия в анклаве на новые районы

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Ответ радикального палестинского движения ХАМАС по поводу возможного соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников неприемлем для Израиля. Об этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, добавив, что в ближайшее время израильская армия может расширить свои действия в анклаве на новые районы.

"Ответ ХАМАС был сформулирован так, чтобы Израиль отказался от него. Их позиция приведет к продолжению войны, и наши войска скоро будут переброшены в другие места в Газе", - заявил Галант, слова которого приводит 13-й канал израильского телевидения.

Agence France-Presse 28 января проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники консультаций, по данным телекомпании NBC, договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.

В ночь на 7 февраля Галант встретился с директором службы разведки "Моссад" Давидом Барнеа после того, как Израиль получил при посредничестве Катара ответ ХАМАС на проект новой сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Вечером 6 февраля канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху сообщила, что ответ ХАМАС, переданный "Моссаду" катарским посредником, подробно изучается всеми сторонами, участвующими в переговорах.