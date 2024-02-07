Си Цзиньпин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Председатель КНР отметил, что дорожит отношениями между странами и готов прилагать усилия для их продвижения

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на должность президента Азербайджана. Текст телеграммы опубликовало государственное информационное агентство АзерТАдж.

"От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Уверен, что под вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства", - говорится в послании.

Китайский лидер подчеркнул, что на протяжении последних лет отношения между Пекином и Баку "отличаются примерностью и стабильностью своего развития".

"Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, дорожу нашими добрыми рабочими отношениями и личной дружбой и готов вместе с вами прилагать усилия для продвижения двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях на новый уровень", - отмечается в телеграмме. Си Цзиньпин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов в работе.

По данным ЦИК после обработки протоколов с 54,47% избирательных участков, Алиев побеждает на выборах с 92,1% голосов.