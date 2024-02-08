Экс-разведчик США считает, что интервью Карлсона с Путиным будет бомбой

Хорошая журналистика может иметь фатальные последствия, отметил Скотт Риттер

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным станет бомбой, которая раскроет правду зрителям. Такое мнение выразил во вторник бывший американский разведчик и инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

"Пример Джулиана Ассанжа показывает, что хорошая журналистика, которая подсвечивает неудобные для американской политики темы, может иметь фатальные последствия. Я не говорю, что это случится с Такером, я думаю, что Такер вернется в США, и его даже не тронут. Думаю, его интервью станет бомбой, оно раскроет правду обо всем", - сказал Риттер в YouTube-подкасте Ask the Inspector.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. По его словам, интервью выйдет "по мере того, как оно будет подготовлено". По данным газеты The Wall Street Journal, Карлсон опубликует интервью 8 февраля. Ожидается, что оно появится на странице журналиста в X (ранее Twitter) и на его официальном сайте. 6 февраля Карлсон сообщил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как все предыдущие интервью украинского лидера в американских СМИ являются не журналистикой, а пропагандой.