Интервью Путина Такеру Карлсону, доносы и "Северные потоки". Темы брифинга Пескова

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, расследование диверсии на "Северных потоках", а также отношение к доносам стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин работает в Кремле. Он проведет совещание с членами правительства, на котором в закрытом режиме обсудят развитие воздушных перевозок в России в среднесрочной перспективе. Министр транспорта Виталий Савельев позднее расскажет прессе, "в каком русле развивалась дискуссия".
- Затем глава государства проведет несколько встреч. Будут ли они публичными, определят позднее.
Об интервью Путина Такеру Карлсону
- Путин действительно дал интервью Такеру Карлсону, они беседовали лично.
- Интервью выйдет "по мере того, как оно будет подготовлено". Подробности сообщит сам американский журналист, "когда он будет готов".
- Опубликованная в Telegram-каналах "стенограмма" интервью - фейк.
- Кремль согласился на интервью из-за позиции Карлсона, "которая отличается от остальных" западных журналистов: "Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она, скорее, проамериканская".
- Традиционные западные СМИ, которые в последние два года запрашивали интервью с Путиным, "не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно": "Никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл".
- Песков не знает, изменил ли Карлсон свою позицию по Украине после беседы с российским лидером: "Я не являюсь пресс-секретарем Карлсона, не хотел бы им быть. Я все-таки пресс-секретарь Путина". Карлсон "не делился" своими впечатлениями.
- В Кремле не знают, побеседует ли американский журналист с президентом Украины Владимиром Зеленским: "Это дело киевского режима. Они много дают интервью".
О расследовании по "Северным потокам"
- Что касается решения Швеции закрыть дело о диверсии на "Северных потоках" и передать данные Германии, "нужно будет смотреть, как сама Германия к этому отнесется", так как она много потеряла из-за этих взрывов.
- "Интересно будет, насколько скрупулезно германские власти подойдут к этому расследованию".
О расчетах с китайскими компаниями
- В Кремле знакомы с публикациями о проблемах при расчетах с китайскими компаниями: "Этим занимается правительство, это все-таки прерогатива правительства. <...> У нас плотный диалог с китайскими друзьями, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога".
О борьбе с доносами
- В Кремле отрицательно относятся к доносам и поддерживают "открытую критику с открытым лицом": "Доносительство - это плохо. Критика - это хорошо".
- Кремль не фиксирует, растет ли число доносов в стране: "В целом мне неизвестно, чтобы это где-то приветствовалось бы".
О прекращении контрактов с Милошем Биковичем
- Решение американской телекомпании HBO отказаться от сотрудничества с российско-сербским актером Милошем Биковичем - это дело "частной компании, которая [кого] хочет нанимает, кого хочет - не нанимает".
- "Уверен, у него будет много других интересных предложений".