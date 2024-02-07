Интервью Путина Такеру Карлсону, доносы и "Северные потоки". Темы брифинга Пескова

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, расследование диверсии на "Северных потоках", а также отношение к доносам стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Кремле. Он проведет совещание с членами правительства, на котором в закрытом режиме обсудят развитие воздушных перевозок в России в среднесрочной перспективе. Министр транспорта Виталий Савельев позднее расскажет прессе, "в каком русле развивалась дискуссия".

Затем глава государства проведет несколько встреч. Будут ли они публичными, определят позднее.

Об интервью Путина Такеру Карлсону

Путин действительно дал интервью Такеру Карлсону, они беседовали лично.

Интервью выйдет "по мере того, как оно будет подготовлено". Подробности сообщит сам американский журналист, "когда он будет готов".

Опубликованная в Telegram-каналах "стенограмма" интервью - фейк.

Кремль согласился на интервью из-за позиции Карлсона, "которая отличается от остальных" западных журналистов: "Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она, скорее, проамериканская".

Традиционные западные СМИ, которые в последние два года запрашивали интервью с Путиным, "не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно": "Никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл".

Песков не знает, изменил ли Карлсон свою позицию по Украине после беседы с российским лидером: "Я не являюсь пресс-секретарем Карлсона, не хотел бы им быть. Я все-таки пресс-секретарь Путина". Карлсон "не делился" своими впечатлениями.

В Кремле не знают, побеседует ли американский журналист с президентом Украины Владимиром Зеленским: "Это дело киевского режима. Они много дают интервью".

О расследовании по "Северным потокам"

Что касается решения Швеции закрыть дело о диверсии на "Северных потоках" и передать данные Германии, "нужно будет смотреть, как сама Германия к этому отнесется", так как она много потеряла из-за этих взрывов.

"Интересно будет, насколько скрупулезно германские власти подойдут к этому расследованию".

О расчетах с китайскими компаниями

В Кремле знакомы с публикациями о проблемах при расчетах с китайскими компаниями: "Этим занимается правительство, это все-таки прерогатива правительства. <...> У нас плотный диалог с китайскими друзьями, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога".

О борьбе с доносами

В Кремле отрицательно относятся к доносам и поддерживают "открытую критику с открытым лицом": "Доносительство - это плохо. Критика - это хорошо".

Кремль не фиксирует, растет ли число доносов в стране: "В целом мне неизвестно, чтобы это где-то приветствовалось бы".

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