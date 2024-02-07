Песков назвал тему развития воздушных перевозок жизненно важной для России

Представитель Кремля анонсировал совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема сегодняшнего совещания главы государства с членами правительства о развитии воздушных перевозок жизненно важная для страны.

"Президент работает в Кремле, сегодня он проведет совещание с членами правительства, на котором в качестве профильного вопроса будет обсуждаться тема о развитии воздушных перевозок в нашей стране в среднесрочной перспективе. Жизненно важная тема для нашей страны с учетом нашей географии", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что профильными докладчиками будут вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По словам представителя Кремля, само совещание пройдет в закрытом режиме, но глава Минтранса по итогам расскажет СМИ о том, "в каком русле развивалась дискуссия". Песков добавил, что на совещании также будут обсуждаться актуальные вопросы.