Аббас предложил провести международную мирную конференцию по Газе

Президент Палестинской национальной администрации подчеркнул, что только посредством реализации принципа двух государств "можно достичь мира и стабильности в регионе"

КАИР, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас считает важным проведение международной мирной конференции по ситуации в секторе Газа, а также признание Палестины со стороны американского правительства. Об этом он заявил в ходе встречи в Рамалле с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Крайне важно провести мирную конференцию по текущей ситуации [в Газе] на международном уровне. Необходимо также, чтобы США признали легитимность существования палестинского государства, и чтобы Палестина получила звание полноправного члена ООН", - приводит слова Аббаса агентство WAFA. Президент Палестинской национальной администрации подчеркнул, что только посредством реализации принципа двух государств, по его мнению, "можно достичь мира и стабильности в регионе".

В этой связи Аббас призвал США вмешаться в ситуацию в регионе, чтобы предотвратить "аннексию территорий на Западном берегу реки Иордан еврейскими поселенцами и израильскими военными", а также усилить давление на Израиль, чтобы палестинские власти смогли полностью контролировать принадлежащие им территории и существующие на их границах КПП. Он добавил, что считает сектор Газа "неотъемлемой частью Палестины" и что Палестинская национальная администрация не приемлет полной или частичной оккупации анклава. Кроме того, Аббас подтвердил неприятие насильственного перемещения палестинцев с их территории и указал на необходимость ускорить поставки гуманитарной помощи в Газу.

Блинкен прибыл в Рамаллу в рамках своего очередного ближневосточного турне. До этого он уже посетил Саудовскую Аравию, Египет, Катар и Израиль и обсудил с лидерами этих стран текущее положение дел в ближневосточном регионе, а также предложение по перемирию, сформулированное по итогам встречи в Париже.

Агентство AFP 28 января проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился во французской столице с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники консультаций, по данным телекомпании NBC, договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. В секторе с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 заложников.