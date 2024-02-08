Расследование дела о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами завершили

В ближайшее время доклад спецпрокурора и приложения к нему представят Конгрессу, сообщил министр юстиции Меррик Гарленд

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами. Об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор Меррик Гарленд в письме лидерам юридических комитетов Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

"Сообщаю вам, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил свое расследование, - указывается в обращении. - Я намерен обнародовать как можно больше информации из доклада специального прокурора в соответствии с требованиями закона и политикой министерства". Гарленд отметил, что намерен вскоре представить Конгрессу доклад, приложения к нему и письмо спецпрокурора.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Министерство юстиции США в ближайшие дни опубликует отчет спецпрокурора по делу Байдена. По ее информации, американского лидера обвинять не будут, однако его помощникам могут быть предъявлены уголовные обвинения в случае обнаружения соответствующих доказательств.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента Дональда Трампа. Ему предъявили обвинения, суд назначен на 20 мая.