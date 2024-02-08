В КНДР назвали США "беззубым волком", чья эпоха доминирования подошла к концу

Попытки Вашингтона объединиться с "главными союзниками" научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва сравнил с тем, как "утопающий хватается за соломинку"

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Эпоха, когда США были единственной сверхдержавой в мире, навсегда ушла, и теперь Вашингтон представляет собой "беззубого волка". Такое мнение выразил научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва.

"Чтобы поддерживать свою гегемонию, которая с каждым днем ослабляется в структуре "второй холодной войны", сейчас США бешено прибегают к фабрикации трехстороннего военного альянса с Японией и марионетками", - говорится в его статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи. Попытки создать союз с "главными союзниками" Ким Соль Хва сравнил с тем, как "утопающий хватается за соломинку".

"Навсегда прошла эпоха, когда США выдавали себя за единственную в мире сверхдержаву", - пишет он, отмечая, что "нет более неразумного и глупого дела, чем попытки создать гарантии безопасности в опоре на беззубого волка, который старается поддержать остаток своей жизни".

Ранее президент США Джо Байден назвал свою страну важнейшим государством в мире. "Мы - важнейшая страна. Это действительно так. Что будет, если США отойдут в сторону? Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с Тайваньским проливом? Что будет в Азии? И что станет с Украиной?" - привел пресс-пул Белого дома его слова, произнесенные на мероприятии в рамках предвыборной кампании в Нью-Йорке.